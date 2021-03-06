Каракас, , 19:42 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес привились от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил 6 марта сам глава государства на странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Мы (Николас Мадуро и Силия Флорес — прим. ИА REGNUM) получили первую дозу российской вакцины «Спутник V», — написал он в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил, что в Венесуэле начали массовую вакцинацию российским препаратом от COVID-19 «Спутник V».

Читайте также: В Венесуэле стартовала массовая вакцинация «Спутником V»