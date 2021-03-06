Берлин, , 19:38 — REGNUM Футбольный клуб «Байер» одержал победу над «Боруссией» в матче 24 тура Бундеслиги. Встреча в Мёнхенгладбахе завершилась — 1:0 в пользу гостей. Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Байера» гол забил Партик Шик (76 мин.).

Теперь «Байер» (40 очков) поднялся на V место в турнирной таблице, «Боруссия» (33 очка) — на 10 месте.

Ранее «РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Фрайбургом». Встреча во Фрайбурге завершилась — 3:0 в пользу гостей.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Кристофера Нкунку, Александра Сёрлота и Эмиля Форсберга.