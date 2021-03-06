6 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Вячеслав Зимонин, , 21:23 — REGNUM Жизнь Александра Михайловича Василевского — участника двух мировых войн, Гражданской войны, видного государственного, военного и общественно-политического деятеля — яркий пример беззаветного служения Отечеству, высокий образец для современных его защитников, для каждого гражданина России. Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский — видный государственный и военный деятель, один из величайших полководцев нашей Победы. В годы Второй мировой войны он возглавлял Генеральный штаб, был представителем и членом Ставки ВГК Вооруженных сил СССР, разработчиком и одним из руководителей практически всех стратегических операций Великой Отечественной войны, нередко неся за их ход и исход единоличную ответственность. В конце той войны, в качестве Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке, он блестяще спланировал и осуществил разгром миллионной Квантунской группировки войск Японии, освободив от агрессора Маньчжурию и Северную Корею, и вернул России исконно русские земли — Южный Сахалин и Курильские острова, что стало победной точкой в мировой войне. В послевоенные годы А. М. Василевский снова был начальником Генерального штаба, а затем и министром обороны СССР, стоял у истоков ветеранского движения, став первым председателем Советского комитета ветеранов войны в ранге 1-го заместителя министра обороны СССР.

Александр Михайлович Василевский. 1950-е

Так уж случилось в моей жизни, но, поступив в 1980 г. в заочную адъюнктуру Военно-политической академии, 30 сентября, в свой день рождения, совпавший с днем рождения маршала Василевского, я, будучи на сборах, почти случайно оказался на прекрасно организованном в Театре Российской Армии торжественном вечере, посвященном 95-летию со дня рождения Александра Михайловича. Образ замечательного маршала запал в мою душу, и с учетом того, что моя служба проходила в то время в 55-й дивизии морской пехоты на Дальнем Востоке, где в 1945 г. блестяще завершилась победой над милитаристской Японией полководческая деятельность маршала Василевского, я решил заняться изучением жизни и деятельности этого выдающегося военачальника.

Уже имея ряд публикаций о маршале Василевском, я в 2005 г. принял участие в организованном главным редактором федерального аналитического журнала «Сенатор» Ф. А. Искендеровым Международном творческом конкурсе «Вечная Память!», посвященном 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, участниками которого стали 1500 писателей и журналистов из 18 стран мира, получив почетное звание его лауреата за очерки в двух номинациях. В одном из своих очерков, посвященных о маршалу А. М. Василевскому, я констатировал тот факт, что, несмотря на его огромные заслуги перед Отечеством, эти заслуги и сам образ этого одного из величайших полководцев нашей Победы не были отражены в монументальном искусстве в Москве, в организацию защиты которой, так же как и в победоносное окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн, он внес выдающийся вклад, и предложил свое видение такого памятника.

Начальник Генерального штаба РККА маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский и начальник штаба — заместитель командующего Военно-Воздушных сил РККА маршал авиации Федор Яковлевич Фалалеев в ходе проведения Восточно-Прусской операции. 1945

Моя инициатива нашла горячую поддержку со стороны Оргкомитета Международного творческого конкурса «Вечная Память!». Мы решили во что бы то ни стало добиться сооружения памятника маршалу в столице. Были подготовлены и направлены в самые авторитетные органы, включая администрацию президента, Министерство обороны, Министерство культуры, мэрию Москвы и другие инстанции, письма-обращения по этому поводу. Отовсюду звучала словесная поддержка нашего начинания, но конкретных решений не было. Тогда мы обратились в Московскую городскую думу и… 16 мая 2007 г. Постановлением ее комиссии по монументальному искусству № 81 решение о сооружении монумента с бюджетом в 20 млн рублей было принято, хотя и до сегодняшнего дня не реализовано по различным бюрократическим (только ли?) препонам.

Многие годы это объяснялось якобы сложной финансовой ситуацией, хотя мы видим, насколько Москва быстро развивается. От нас потребовали найти гарантированные источники внебюджетных средств.

К счастью, русская земля не оскудела. После поддержки в начале 2020 г. ИА REGNUM идеи сооружения в столице памятника А. М. Василевскому и его обращения в Российское военно-историческое общество руководство РВИО нашло решение и официально заявило о «готовности взять на себя расходы на организацию конкурса на лучший архитектурно-художественный проект, определить победителя и изготовить памятник А. М. Василевскому в долговечных материалах». Дело оставалось за выделением мэрией столицы, как выразился руководитель РВИО Владимир Ростиславович Мединский, «достойного личности маршала места для возведения монумента», с просьбой о чем мы вновь обратились от имени общественности 5 марта в письме на имя С. С. Собянина с тем, чтобы к 30 сентября 2020 г., т. е. к 125-летию со дня рождения этого выдающегося полководца-стратега нашего Отечества, было найдено окончательное решение.

Командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал А.М. Василевский (слева) и генерал армии И.Х. Баграмян уточняют план штурма Кёнигсберга. 1945

3 сентября 2020 г., выступая в Музее Победы перед участниками Международной научной конференции «75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке», помощник президента Российской Федерации, председатель РВИО В. Р. Мединский вновь напомнил о том, что 30 сентября 2020 г. исполняется 125 лет со дня рождения Александра Василевского. «Память о маршале, — заявил Владимир Ростиславович, — заслуживает того, чтобы в Год памяти и славы в столице России появился памятник выдающемуся отечественному полководцу и военачальнику, талант и труды которого приближали Великую Победу 1945 г.».

И, казалось, такое решение столичными властями было найдено — Фрунзенская набережная, напротив комплекса зданий Генерального штаба и Министерства обороны РФ. В итоге Российское военно-историческое общество по поручению Министерства обороны РФ провело конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение памятника. Были привлечены десятки отдельных скульпторов и творческих коллективов, в т. ч. был представлен и проект автора этих строк и скульптора И. Н. Бондаренко, к сожалению, не оказавшийся победителем. В результате жюри выбрало поддержанный и родственниками маршала А. М. Василевского проект скульптора Студии военных художников имени М. Б. Грекова Алексея Дмитриевича Чабаненко. В довольно сжатый срок была закончена не только работа скульптора, но и обеспечено воплощение монумента в натуральной форме. Но…

Но монумент до сих пор не установлен в выделенном столичной мэрией месте.

Выступление Владимира Мединского на Международной научной конференции РВИО: «75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке» Histrf.ru

4 марта в zen.yandex.ru и в ИА REGNUM была опубликована следующая информация о выступлении руководителя Российского военно-исторического общества В. Р. Мединского на проведенном в этот день заседании Научного совета РВИО, быть членом которого оказана честь и мне: «Глава РВИО Владимир Мединский обрушился с критикой на решение совета депутатов района Хамовники о недопущении установки памятника маршалу Василевскому рядом со зданием Министерства обороны РФ. Соответствующие заявления он сделал в ходе заседания Научного совета РВИО».

«Рядом со зданием центра Минобороны было подобрано место для установки памятника Василевскому. Где, как не там? Тактичное, хорошее место. Хороший проект. Это памятник эпохе и коллективу. Совет депутатов района Хамовники — не хочу говорить об их партийной принадлежности — считает, что не место в Хамовниках Василевскому, что нужно его поставить за МКАД, чтоб его не видели», — сказал Мединский.

Он напомнил о законодательстве Москвы, согласно которому, помимо решения Мосгордумы, которое уже есть, должно быть согласие местных депутатов: «Я просто этого не понимаю. Я видел истеричное выступление Сергея Митрохина, но не понял, что он имеет в виду. Причём ничего конкретного не предлагается в ответ. Несколько человек узурпировали власть района. Я сам житель этого района, я там прописан — но меня не спрашивали. Памятник уже стоит на складе, должен был открываться в декабре».

Боец РККА устанавливает красный флаг на крыше дома в одном из населенных пунктов Южного Сахалина. 1945

Хочу задать депутатам Хамовнического района вопрос: кто дал вам право хозяйничать на принадлежащей всем москвичам земле? Неужели ваше личное вопиющее неуважение к заслугам и образу выдающегося полководца нашей Родины дважды Героя Советского Союза, дважды кавалера ордена «Победа» Маршала Советского Союза А. М. Василевского дает вам право лишить москвичей права поклоняться именно в столице подвигу этого замечательного военачальника Отечества?

Хочется надеяться, что власти Москвы найдут законное и справедливое решение по данному вопросу, и памятник А. М. Василевскому всё же будет установлен в указанном месте еще в течение нынешнего года — года 125-летия со дня рождения маршала.