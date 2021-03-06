Роттердам, Нидерланды, 6 марта 2021, 19:34 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над Стефаносом Циципасом (Греция) в полуфинальном матче турнира АТР 500 в Роттердаме. Встреча завершилась — 6:3, 7:6 (7:2). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Рублев выполнил 6 подач навылет, реализовал 2 брейк-пойнта из 3, допустил 2 двойные ошибки. Циципас — 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейка из 5.
В финале Рублев встретится с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) — Мартон Фучович (Венгрия).