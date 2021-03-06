Приштина, , 19:46 — REGNUM В министерстве иностранных дел и диаспоры Косово 6 марта сообщили, что на пост поверенного в делах в посольство Косово в Вашингтоне был назначен Вальдет Садику.

Его предшественница, ранее занимавшая посты главы МИД Косово, министра европейской интеграции Косово и генерального консула миссии Косово в Нью-Йорке Влёра Читаку, завершила свое пребывание на посту после почти шести лет службы 3 марта.

Вальдет Садику — карьерный дипломат, ранее занимавший пост главы департамента по региональным вопросам в МИД Косово, а также возглавлявший миссии Косово в Загребе и Белграде.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог: продолжение переговоров Сербии и Косово ожидается в конце весны