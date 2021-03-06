Брюссель, , 19:27 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2», который якобы противоречит интересам ЕС, в случае необходимости можно использовать в качестве инструмента «давления» на Москву. Об этом сообщил председатель фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер изданию Spiegel.

По его словам, в качестве «рычага» во внешней политике Брюссель должен использовать «Северный поток-2», поскольку данный проект экономически «стабилизирует систему» президента России Владимира Путина.

Депутат считает, что газопровод, от строительства которого Берлин не намерен отказываться, не должен «работать в полной мере», если власти РФ не вернутся к «партнерскому сотрудничеству».

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская сторона просит США ввести новые ограничительные меры против РФ, в частности — против проекта «Северный поток — 2».

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