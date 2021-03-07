Москва, , 00:08 — REGNUM В Москве и других регионах России с 8 марта поздравят пожилых и одиноких женщин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Акция организована Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

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К акции ОНФ присоединятся известные общественные деятели, блогеры и мотоциклисты — члены Ассоциации автомототуризма.

В рамках мероприятия матерям тяжелобольных детей будут оплачены услуги на посещение салонов красоты, фитнес-занятий, фотосессии и возможностью полетать в аэротрубе. Кроме того, участники акции поздравят с праздником женщин из пансионатов для пожилых, бабушек, ветеранов и вручат цветы пациенткам, которые выписываются из родильных домов. Также планируется поздравить учителей, медиков, продавцов, контролеров, консьержей, кассиров и всех, кто встретил 8 марта на работе.

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