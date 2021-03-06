Париж, , 19:13 — REGNUM В Париже сотрудники полиции разогнала с набережной Сены большое число отдыхающих из-за несоблюдения ими профилактических мер. Об этом 6 марта говорится в Twitter полиции.

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В полиции заявили, что санитарные меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса, не соблюдаются на набережных Сены.

«Силы правопорядка вынуждены вмешаться, чтобы пресечь эти собрания», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о необходимости ограничения социальных контактов, а не добавлять новые ограничения. Однако у властей департаментов появится возможность запретить некоторые мероприятия, а также доступ к наиболее посещаемым местам в выходные дни.

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