Киев, 6 марта, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Защищать Украину, находившуюся в тяжелом экономическом положении, в начале 2014 года были не способны представители вооруженных сил страны. Такое заявление бывший председатель Верховной рады Александр Турчинов сделал в субботу, 6 марта, в эфире «24 канала».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

«Когда (на Украине — прим. ИА REGNUM) говорят, что Крым можно было защитить… — отметил политик. — Армия (ВСУ — прим. ИА REGNUM) в начале 2014 г. фактически была не способна защищать страну».

Турчинов добавил, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, то полуостров бы не воссоединился с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ после того, как зимой 2013−2014 года в Киеве произошел госпереворот. По итогам проведенного на полуострове референдума подавляющее число жителей высказались за вхождение Крыма в состав России.

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