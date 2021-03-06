Москва, , 18:53 — REGNUM 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг резкой критике выступление российских биатлонисток в женском спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Победу в гонке одержала Тириль Экхофф (Норвегия), российские спортсменки наград не взяли.

«Вопрос вот в чем: надо нормально готовиться, выполнять волю тренеров. Спортсмены — это солдаты, им не надо думать о том, что биатлон приносит им материальные блага, за них платят бедные налогоплательщики, поэтому надо отрабатывать», — передает слова Тихонова Sport24.

Лучшей из спортсменок РФ в спринте стала Ульяна Кайшева (13 место).