Скопье, , 19:08 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин 5 марта направил македонской коллеге Радмилле Шечеринской письмо, в котором высоко оценил вклад Северной Македонии в миссии НАТО в Афганистане, Ираке и Косово и назвал страну «другом и ценным союзником». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Остин также приветствовал подписание меморандума о сотрудничестве в сфере обороны между Северной Македонией и США.

По его словам, данный меморандум расширит военное сотрудничество между Скопье и Вашингтоном и позволит Северной Македонии приблизиться к реализации своих целей, таких как присоединение к Группе батальона легкой пехоты НАТО.

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