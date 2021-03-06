София, , 18:40 — REGNUM Болгарский депутат и глава партии ВМРО-БНД (Внутренняя македонско-одринская революционная организация — Болгарское национальное движение) Ангел Джамбаски 5 марта сообщил, что идея «сербской гегемонии» на Балканах все еще жива. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик разместил видео с выступлением настоятеля Бигорского монастыря неканонической македонской православной церкви на украинском телеканале «Verski Pravda», в котором говорится, что Сербия уже почти столетие управляет Северной Македонией и потому в стране присутствуют сербские спецслужбы, которые противодействуют работе Македонской православной церкви и пытаются разрушить дружеские отношения Северной Македонией с Болгарией и Грецией, а также евроинтеграции страны.

По мнению Джамбаски, это является достаточно убедительным доказательством того, что Белград пытается разрушить связи между Северной Македонией и Болгарией.

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