Донецк, , 18:25 — REGNUM Минометный огонь по району «Вольво-центра» на северной окраине Донецка открыли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 6 марта представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что украинские силовики вели огонь с позиций, находящихся вблизи населенного пункта Пески.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что боевики украинской армии трижды за сутки нарушили перемирие в ДНР.

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