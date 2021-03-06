Москва, , 18:08 — REGNUM События последнего тридцатилетия на Ближнем и Среднем Востоке (в Сирии, Ираке, Турции), а также — на Украине (в отношении русских, поляков, венгров и др) и на Южном Кавказе (в отношении армян) — свидетельствуют о том, что уничтожение или изъятие из научного или медиаконтекста права народов на собственное наследие, либо предваряют физический геноцид, либо сопутствуют ему, либо становятся заключительным этапом в процессе политической, территориальной и культурной экспансии. Государственные и общественные деятели, которые осуществляют культурный геноцид, делают это для стирания традиционных идентичностей, создавая невыносимые условия и проводя явные и латентные репрессии против оппонирующих им активистов.

Всё это предвидел Рафаэль Лемкин (польский юрист еврейского происхождения), который в 1933 году на международной конференции по унификации международного права в Мадриде предложил разработать международную конвенцию против геноцида. Он выделил следующие его признаки.

Разрушение культурных ценностей и исторического наследия посредством передачи детей одной этнической группы в другую, принудительного и систематического изъятий цивилизационно-культурных элементов, запрет на использование родного языка, систематического уничтожения книг на родном языке этой группы, разрушения объектов исторического и культурного наследия (памятников, религиозных учреждений, музеев и т. д.).

Акты жестоких агрессий в отношении отдельных физических и социальных лиц; насильственное вторжение в частную жизнь представителей конкретных групп; целенаправленное уничтожение исторической, культурной и экономической основ этих групп.

Международный правовой статус термин «геноцид» получил после Второй мировой войны в декабре 1948 года («Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него») как понятие, определяющее тягчайшее преступление против человечества. Однако, следует отметить, что в основу определения понятия легла иная редакция, игнорирующая культурную составляющую, акцентированную Р. Лемкиным. ООН определяет геноцид как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путём:

убийства членов этой группы;

причинения серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;

насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;

предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Последствия отказа от подхода Лемкина привели к непоправимым и катастрофическим последствиям для многих коренных народов мира. Проблема усугубляется тенденциями, порождёнными глобализацией в её «западной» редакции с систематической и последовательной дискредитацией, и ревизией всего христианского культурного наследия в расовом (BLM), либо гендерном форматах (ЛГБТ).

Систематически осуждаемый западной пропагандой исламский Иран являет пример уважительного и бережного отношения к памятникам культуры, включая христианские (армянские, ассирийские, греческие, зороастрийские и пр.), сохраняя за меньшинствами право на их наследие. Невзирая на ухудшающееся внутреннее положение, всеми возможными средствами эта страна с собственной древнейшей цивилизацией поддерживает их надлежащее состояние, прежде всего — на государственном уровне.

Особую остроту тема «культурного геноцида» приобрела в связи с последней войной в Нагорном Карабахе. Состоявшийся 3 марта 2021 года международный веб-симпозиум на тему «Христианское историческое и культурное наследие народов Армянского нагорья и прилегающих территорий» стал прологом к имплементации темы «культурного геноцида» в международную повестку.

Симпозиум был организован президентом Форума армянских ассоциаций Европы (FAAE) доктором Ашотом Григоряном (Словакия). Сопредседателями выступили генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик, профессор, доктор Михаил Пиотровский и патриарший легат Армянской Апостольской церкви по Центральной Европе и Скандинавии Тиран Петросян. Процедуру открытия почтил своим присутствием его святейшество верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, который произнес вступительное слово, благословил мероприятие и всех его участников․

В своем вступительном слове Ашот Григорян подчеркнул исключительное значение конференции, целью которой является наложение суровых санкций на международных лидеров в международных судах, если их действия направлены на уничтожение христианской культуры.

С приветственным словом и докладами выступили также Михаил Борисович Пиотровский, член и бывшая вице-спикер британской Палаты лордов, социолог и известный правозащитник баронесса Кокс Квинсберийская, лорд Джордж Леонард Кэри (бывший архиепи́скоп Кентербери́йский), лорд Маркиз Рединг, епископ Тиран Петросян.

В своем заключительном слове Ашот Григорян подчеркнул необходимость дальнейших шагов по юридическому осуждению злодеяний против армянского культурного наследия в Турции и Азербайджане и проинформировал участников о том, что FAAE и Венский клуб (Панъевропейский центр политико-экономического анализа и прогнозов — Альянс защиты мира) готовят материалы, посвящённые культурному геноциду в отношении армянского наследия в Турции и Азербайджане для ЮНЕСКО, ООН и других ключевых международных организаций, чтобы создать прецедент для рассмотрения подобных вопросов Международным судом ООН в Гааге.

Ниже — неполный список выступавших и названий их докладов.

Баронесса Кокс Квинсберийская — основатель и главный исполнительный директор Фонда гуманитарной помощи (СК). Тема: «Сохранение духовного и культурного наследия Армении».

Профессор доктор Сванте Лундгрен — профессор Лундского университета (Швеция).Тема: «Террор в отношении наследия: причины и последствия».

Архиепископ Паргев Мартиросян. Тема: «Албанский католикосатААЦ и его духовное наследие».

Ассоциированный профессор Ясмин Дум-Трагут — руководитель Центра изучения христианского Востока, заведующий отделом арменоведческих исследований, Зальцбургский университет (Австрия). Тема: «Униженные и забытые — армяне-христиане Карабаха и Азербайджана. Подробный анализ отчета о преследованиях христиан в мире; осуждающий взгляд на законодательство и практику в отношении меньшинств и религиозных свобод в Азербайджане».

Владимир Палко — политик, бывший министр внутренних дел (Словакия). Тема: «Сможет ли Запад защитить христианское наследие?»

Ян Чарногурский — бывший премьер-министр Словакии, член Валдайского клуба). Тема: «Христианские памятники как символ силы или слабости христианства».

Арам Аладжаджян — архитектор и основатель Alajajian/Marcoosi Architects Inc. (США). Тема: «Защита исторических памятников Западной Армении (Восточная Турция)».

Каринэ Геворгян — политолог, востоковед (Россия). Тема: «Христианское наследие Исламской республики Иран».

Татевик Григорян — юрист (Британия, Лондон). Тема: «Культурный геноцид как правовое понятие».

Симон Магакян — преподаватель международных отношений университета Колорадо Денвера и основатель проекта djulfa.com (США). Тема: «Культурный геноцид армянского наследия Нахичевани в 1997—2006 годах: документальное свидетельство».

Материал симпозиума доступен здесь