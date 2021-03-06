Москва, , 17:54 — REGNUM Глава государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о планах на ближайшие годы.

Так, в текущем году запланирован запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука», а также «Луны-25» с европейским Пилот-Д, пуск двух ракет-носителей «Ангара» и пуск «Союза» с космическими туристами. Также запланирован около 10 пусков британских спутников связи OneWeb на ракетах «Союз».

В 2022 году ожидается запуск российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» и завершение строительства Национального космического центра. В 2023 году стартуют лётные испытания «Ангары» со стартовой площадки космодрома Восточный, ракеты-носителя «Союз-5» и пилотируемого корабля «Орел».

Дальнейшие исследования Луны продолжатся при помощи тяжелого посадочного исследовательского аппарата «Луна-27», запуск которого намечен на 2025 год, сказал Рогозин в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) резко повысило стоимость услуг по выводу коммерческих грузов на околоземную орбиту после зачистки рынка от иностранных конкурентов.

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