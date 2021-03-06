Рим, , 18:09 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 5 марта прибыл в Италию, где принял участие в конференции, посвященной тридцатой годовщине с начала массового исхода албанцев в Италию. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Журналисты отмечают, что в ходе конференции Рама обратился к руководству Италии с призывом обеспечить признание в Италии выданных в Албании водительских прав.

Политик подчеркнул, что в Италии живут и работают полмиллиона албанцев, которые вносят вклад в экономику страны. Свыше 50 средних и малых предприятий, принадлежащих албанцам, платят налоги в государственный бюджет Италии. При этом тысячи албанских студентов обучаются в итальянских университетах.

Рама призвал присутствовавшего на конференции главу МИД Италии Луиджи ди Майо принять во внимание тесные связи между Италией и Албанией и помочь албанским водителям избавиться от бюрократических препятствий.

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