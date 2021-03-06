Амстердам, , 17:49 — REGNUM Российский спортсмен Семен Елистратов завоевал III место и бронзу на чемпионате мира (ЧМ) по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды) на дистанции 1500 м. Он финишировал с результатом 2 мин. 18,296 сек. Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

I место завоевал Шарль Амлен из Канады (2.18, 143), II — Ицхак де Лаат из Нидерландов (2.18, 202).

Российские шорт-трекисты в связи с решением CAS выступают в Нидерландах под названием RSU и флагом Союза конькобежцев РФ.

Форма лишена российского триколора и герба.