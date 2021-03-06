Берлин, , 17:45 — REGNUM В Оберстдорфе (Германия) в рамках чемпионата мира (ЧМ) по лыжным гонкам завершился женский масс-старт на 30 км. Победу в гонке одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг.

Для Йохауг эта золотая медаль стала 14 по счету, завоеванной на всех ЧМ.

Выиграв масс-старт в Оберстдорфе, Йохауг сравнялась по количеству золотых медалей, завоеванных на ЧМ, с легендарной советской и российской лыжницей Еленой Вяльбе, которая выиграла 14 наград с 1989 по 1997 гг.

На сегодняшний день Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок РФ (ФЛГР).