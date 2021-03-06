Лондон, , 17:41 — REGNUM Футбольный клуб «Арсенал» (Лондон) сыграл вничью с «Бернли» в рамках 27 тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли завершился — 1:1. Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У хозяев мяч забил Крис Вуд, у гостей — Пьер-Эмерик Обамеянг.

С 84 мин. «Бернли» играл в меньшинстве: за 2 жёлтые карточки с поля удалён Эрик Питерс.

Ранее лондонский «Челси» одержал победу над «Ливерпулем». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Челси» принёс гол Мейсона Маунта на 42 мин.

Таким образом, «Челси» продлил беспроигрышную серию до 8 матчей и поднялся на IV место турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков.