Тюмень, 6 марта 2021, 17:40 — REGNUM В Тюмени студенты колледжа производственных и социальных технологий, которые состоят в молодёжном региональном отделении Общероссийского народного фронта, поздравили с Международным женским днём педагогов, медработников, студенток и сотрудниц из числа технического персонала с Международным женским днём. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе тюменской «Молодёжки ОНФ».
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Цветы и открытки с девизом «Ты прекрасна!» вызвали улыбки и слова ответной благодарности от представительниц прекрасного пола колледжа.
«Самим приятно на душе, когда даришь женщине цветы, открытки, читаешь стихотворные строчки, а её лицо при этом из будничного делового, расцветает в улыбке. Женщина в любви и радости всегда прекрасна. Такие маленькие радости прекрасной половине человечества, нашим мама, бабушкам, сёстрам, любимым нужно дарить как можно чаще. А в праздничный день каждая женщина должна почувствовать внимание и заботу со стороны мужчин», — прокомментировал акцию руководитель тюменской «Молодёжки ОНФ» Тимур Нигматуллин.