Москва, , 17:38 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста в России, он назвал недопустимым пугать людей.

«Не надо в своём стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность», — цитирует Володина пресс-служба.

Он заверил, что темы повышения пенсионного возраста в повестке Госдумы нет и вопрос не рассматривается.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) заявил в интервью URA.RU, что российские власти не намерены ограничится однократным поднятием пенсионного возраста и что в 2022 году будет выдвинуто еще одно предложение.

Вместе с тем Китай заявил о повышении пенсионного возраста.

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