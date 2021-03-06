Москва, , 17:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста в России, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

«Этой темы у нас в повестке нет. Вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается. Напротив, на недавней встрече с президентом мы обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе, индексацию пенсий работающим пенсионерам», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он напомнил, что за последние годы Госдума приняла ряд законов, направленных на адресную поддержку пенсионеров, в частности, они освобождены от налога на имущество, для различных категорий пенсионеров введены льготы на проезд, на лекарственное обеспечение, на протезирование, для неработающих пенсионеров действуют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта.

«И эту работу будем продолжать», — заверил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Российской Федерации не стоит на повестке дня вопрос о возможном повышении пенсионного возраста.

О возможном повышении пенсионного возраста заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

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