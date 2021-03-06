Абуджа, , 17:23 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари и вице-президент страны Йеми Осинбаджо вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщил сам глава государства на своей странице в соцсети Twitter.

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«Сегодня (6 марта — прим. ИА REGNUM) вице-президент и я получили первые прививки (от COVID-19 — прим. ИА REGNUM), что стало проявлением лидерства и веры в безопасность и эффективность вакцин», — написал Бухари.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта исполнительный директор агентства по развитию здравоохранения Нигерии Файзал Шуаиб в ходе пресс-конференции заявил, что первыми в стране получат прививки от COVID-19 медработники и президент Мухаммаду Бухари.

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