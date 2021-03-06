Псков, , 17:09 — REGNUM В Пскове на 82-м году жизни скончался литературный критик, член Союза писателей России, прозаик и литературовед Валентин Курбатов. Об этом сообщил председатель правления псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин «Интерфаксу».

По его словам, прямо на улице в субботу, 6 марта, стало плохо писателю.

«Колоссальная утрата, которую сразу невозможно осознать, — сказал Смолькин. — Понимание придет не сразу».

Причины смерти писателя пока не известны.

Напомним, Курбатов, который в 2020 году был удостоен Госпремии в области литературы и искусства, входил в состав жюри литературной премии «Ясная поляна».

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