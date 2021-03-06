Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Данные по вакцине от COVID-19 «Спутник V», которая была разработана в России Центром имени Н.Ф. Гамалеи, достаточно хорошие. Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai.

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«Российские данные (по вакцине «Спутник V» — прим. ИА REGNUM) выглядят неплохо», — сказал Фаучи.

Он также добавил, что информации о китайской вакцине у него недостаточно, поэтому он не следил внимательно за их эффективностью.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта в официальном аккаунте «Спутник V» в соцсети Twitter отмечалось, что на второе место среди вакцин от COVID-19 по количеству одобривших его применение стран поднялся препарат «Спутник V».

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