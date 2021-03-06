Москва, , 16:50 — REGNUM Союз журналистов России готов оказать помощь корреспонденту ИА REGNUM Дмитрию Красноухову, который 5 марта подвергся нападению со стороны неизвестных. Об этом заявил председатель организации Владимир Соловьёв, пишут СМИ.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что это произойдёт в том случае, если попытка похищения, которая была предпринята в кафе в центре Екатеринбурга, действительно связана с его работой.

«Это, конечно, опасный прецедент. У нас в Екатеринбурге очень сильное региональное отделение, и я думаю, что они уже занимаются этой ситуацией», — отметил Соловьёв.

Он также добавил, что при необходимости помочь ему готов центр юридической помощи СЖР. Юристы бесплатно помогут вплоть до сопровождения в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, на Красноухова напали трое неизвестных. Они заявили ему, что он — закладчик, отобрали ноутбук и пытались силой вывести из кафе в машину. Дмитрий поднял шум, и когда сбежался персонал кафе, то нападавшие сбежали. О факте нападения журналист написал заявление. Сейчас СКР и полиция ведут проверки. Ход проверок на контроле держит прокуратура.

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