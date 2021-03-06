Самара, , 16:37 — REGNUM «Крылья Советов» (Самара) разгромили «Чертаново» (Москва) в матче 28 тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Самаре на стадионе «Металлург» завершилась — 5:0. Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей голы забили Никита Чернов, Владимир Полуяхтов, Антон Зиньковский, Дмитрий Цыпченко, Иван Сергеев.

В другом матче тура «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Волгарем» (Астрахань) — 1:1.

После потери очков нижегородцами «Крылья Советов» (61 очко) стали лидерами таблицы ФНЛ, обгоняя «Нижний Новгород» на 2 очка.