Брюссель, 6 марта, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В преддверии Международного женского дня 8 марта Евросоюзная комиссия опубликовала доклад о гендерном равенстве в Евросоюзе, в котором отмечается негативное воздействие пандемии COVID-19 на положение женщин.

Александр Куликов ИА REGNUM

В докладе сказано, что женщины находятся на переднем крае борьбы с пандемией и больше от нее страдают. Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова, представляя доклад, сказала, что власти ЕС не могут позволить себе откатиться назад в деле защиты прав женщин и должны продолжать добиваться справедливости и равенства.

«ЕС поставил женщин в центр внимания программы восстановления и обязал государства-члены включить гендерное равенство в (приоритеты) для инвестиций из Фонда восстановления и устойчивости», — сказала она.

Также в докладе утверждается, что пандемия якобы усугубила неравенство между женщинами и мужчинами практически во всех сферах жизни как в Евросоюзе, так и за его пределами, отбросив назад с трудом завоеванные достижения прошлых лет.

Кроме того, государства — члены ЕС фиксируют всплеск домашнего насилия. Так, число случаев домашнего насилия во Франции увеличилось на 32% уже за первую неделю локдауна, в Литве — на 20% за первые три недели. В пять раз выросло число судебных решений по делам о насилии в семье в Ирландии. В Испании на 18% увеличилось число звонков в полицию в связи с насилием в семье в течение первых двух недель локдауна.