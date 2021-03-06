Москва, 6 марта, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Запрет абортов в частных клиниках в «Справедливой России» назвали спорным шагом, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Инициатива крайне спорная, а тема абортов — неоднозначная. Похоже на первые шаги к полному запрету абортов», — заявил лидер фракции депутат Госдумы Сергей Миронов.

Главный вопрос, на который нужно ответить, — почему столько женщин идут на этот шаг, рассуждает парламентарий.

«Они ведь смотрят на другие семьи с детьми, как те буквально выживают, и только тогда задумываются, нужно ли им это. Необходимо обеспечить уверенность матери в том, что её ребёнок будет сыт и одет, сможет получить хорошее образование. Пока таких гарантий нет и в помине», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Инга Юмашева сообщила о разработке законопроекта, запрещающего аборты в частных клиниках.