Москва, , 16:27 — REGNUM В Российской Федерации не стоит на повестке дня вопрос о возможном повышении пенсионного возраста. Об этом 6 марта заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление одного из депутатов КПРФ.

«Нет, нету (вопроса о возможном повышении пенсионного возраста на повестке), — сказал представитель Кремля. — Это абсолютное неправильное заявление».

Напомним, ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил URA.RU, что однократным поднятием пенсионного возраста в Российской Федерации не ограничатся. По его мнению, аналогичное предложение будет выдвинуто уже в 2022 году.

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