Москва, , 16:20 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) обыграл «Ахмат» (Грозный) в матче 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась — 2:0. Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 38 мин. дебютный мяч у армейцев забил Хосе Саломон Рондон, реализовав пенальти, а на 52 — он ассистировал удвоившему преимущество Николе Влашичу.

Благодаря данной победе ЦСКА закрепился на II месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков.

«Сочи» — III место — отстает от армейцев на 4 балла, но у сочинцев еще матч в запасе.

«Ахмат» (26 баллов) после 21 тура занимает 11 место.