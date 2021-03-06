Москва, 6 марта, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил появление новой версии ракеты-носителя «Ангара». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Минобороны России Вывоз ракеты-носителя «Ангара» на стартовый комплекс

«Что касается «Ангары-А3», её производство возможно, но не очевидно», — написал Рогозин.

Он уточнил, что в данном классе (полутяжелом) в ближайшее время появится «Союз-5» грузоподъемностью 17 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, носитель «Ангара-А5» является первой российской тяжёлой ракетой, разработанной в постсоветский период. Первый и единственный испытательный запуск ракеты в этой модификации был произведён в 2014 году.

В августе 2020 года ракета-носитель успешно прошла проверки в Центре им. Хруничева, и модули «Ангары» были отправлены на космодром «Плесецк» для подготовки к запуску. Точная дата старта не называлась, предполагалось, что запуск будет произведён в ноябре, позже ожидаемая дата сместилась на декабрь.

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