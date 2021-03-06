Москва, , 16:07 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) резко повысило стоимость услуг по выводу коммерческих грузов на околоземную орбиту после зачистки рынка от иностранных конкурентов, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

В феврале 2021 года NASA опубликовало новые расценки на услуги для коммерческих клиентов. Цены выросли в несколько раз — например, стоимость доставки одного килограмма коммерческого груза на Международную космическую станцию была повышена с $3 тыс. до $10 тыс. В NASA объяснили, что ранее агентство предоставляло услуги коммерческим клиентам по заниженным ценам с целью «стимулирования рынка».

«Ну вот, собственно, и всё, что требовалось доказать. Особенно примечательна эта фраза «прошлая ценовая политика была направлена на стимулирование рынка». Когда рынок «отстимулировали», то есть зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня», — прокомментировал глава Роскосмоса.

Рогозин добавил, что такая политика NASA и американских частных компаний принесла и некоторую пользу российской ракетно-космической отрасли, в которой началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цен на пусковые услуги.

«И за это нужно партнёрам сказать спасибо», — подытожил Рогозин.

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