Москва, , 16:06 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в субботу, 6 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще три отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы пока не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 6 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха в городе составит днем −4… −2.