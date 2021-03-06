Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Почти 63 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 6 марта сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 62 890 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 28 895 294.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США составляет 522 883, за минувшие сутки в стране скончались 2405.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за 24 часа было выявлено более 67 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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