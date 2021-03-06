Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Видеозапись, зафиксировавшая факт нападения на корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова в Екатеринбурге, выложена в сеть. Видеоролик разместили местные СМИ.

Нападение на журналиста ИА REGNUM Дмитрия Красноухова Камера наружного наблюдения в кафе

Запись с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал «Ural Mash». На ней запечатлён момент, когда к Красноухову подходят неизвестные и пытаются силой заставить его покинуть помещение. Злоумышленники также отбирают у журналиста его ноутбук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР и МВД начали проверки по факту инцидента.

Инцидент произошёл вечером 5 марта. Неизвестные пытались похитить журналиста на территории кафе «Вилка-Ложка». Двое подошли к нему со спины, схватили и попытались силой заставить покинуть помещение. Третий участник группы стоял поодаль.

Злоумышленники пригрозили журналисту расправой и сказали, что он «доигрался» и якобы является «закладчиком». Корреспондент не растерялся, на шум прибежали другие сотрудники кафе, после этого нападавшие поспешили скрыться из заведения общепита.

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