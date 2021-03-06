Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM В Екатеринбурге на одной из стройплощадок погиб рабочий. Идёт доследственная проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя свердловского областного управления СКР Александр Шульга,

Инцидент произошёл на улице Чайковского. Сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району осмотрели место происшествия и опрашивают очевидцев. Тело направлено на суд-мед-экспертизу. Обстоятельства трагедии выясняются.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу в свою очередь пояснили, что сообщение об обнаружении тела с травмами, характерными для падения с высоты, получил отдел полиции №12 6 марта в районе 12:00 по местному времени. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.