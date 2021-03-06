Москва, , 15:41 — REGNUM Загружаемые из неофициальных интернет-магазинов видеоигры могут содержать вредоносный программный код, который позволит злоумышленникам получить доступ к персональным данным. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

В Роскачестве отметили, что самой распространённой платформой для видеоигр в России являются смартфоны. Пандемия новой коронавирусной инфекции способствовала росту этого рынка — за 2020 год количество скачиваний мобильных видеоигр в Росси выросло на 45%.

Рост популярности мобильных видеоигр привлекает и мошенников, которые стараются использовать их для получения финансовой и другой информации пользователей. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что для защиты своих данных следует пользоваться только официальными площадками для загрузки видеоигр.

Также эксперты порекомендовали завести отдельную банковскую карту с небольшим лимитом средств на счету для приобретения видеоигр и внутреигровых покупок. Ещё одним способом защиты данных является использование антивирусных программ на персональных компьютерах и смартфонов.

«Скачивая игры, находящиеся на пике популярности, мы чаще всего руководствуемся эмоциями и редко «включаем голову»… Поэтому крайне важно не забывать о правилах цифровой безопасности и перед установкой приложения лишний раз себя перепроверять», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

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