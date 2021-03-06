Кемерово, , 15:39 — REGNUM Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин пообещал решить проблему с выплатами заработной платы работникам шахты «Алексиевская» в Кузбассе, которая была признана банкротом в 2017. Соответствующее заявление Мишустин сделал сегодня, 6 марта, во время встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Напомним, что Мишустин сегодня находится в Кузбассе, где решает проблемы угольной отрасли, в частности вопросы транспортировки угля на экспорт.

Мишустин указал Цивилеву, что бросать людей, которые ранее работали на шахте «Алексиевская», а теперь оказались в трудной ситуации, бросать нельзя.

«Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем», — сказал Мишустин.

Он также отметил, что нужно разбираться с правоохранительными органами и Федеральной налоговой службы почему вообще такая ситуация сложилась.

«Как президент говорит, с таким хамством по отношению к людям должна разбираться Генеральная прокуратура. У меня просьба соответствующую координацию провести с правоохранительными органами», — напомнил Мишустин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахта «Алексиевская», входившая в состав угольной компании «Заречная», была признана банкроотом в 2017 году. С 2019 году на шахте начались задержки выплаты заработной платы и сокращения работников. Сейчас добыча угля на шахте не ведется, а спуск горняков в шахту запрещен по предписанию Ростехнадзора из-за нарушения требований безопасности.