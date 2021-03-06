Екатеринбург, 6 марта 2021, 15:35 — REGNUM Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения на корреспондента уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия Красноухова в Екатеринбурге. Об этом сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
По его словам, проверку организовал следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР.
«По предварительным данным, инцидент произошёл поздно вечером 5 марта в кафе, в центре Екатеринбурга, когда несколько неизвестных мужчин попытались вывести журналиста на улицу. В ходе доследственной проверки выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщил Шульга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что в полиции зарегистрировали информацию об инциденте. Проверку проводят сотрудники уголовного розыска.
Инцидент произошёл вечером 5 марта. Неизвестные пытались похитить журналиста на территории кафе «Вилка-Ложка». Двое подошли к журналисту со спины, схватили его и попытались силой заставить покинуть помещение. Третий участник группы стоял поодаль.
Злоумышленники пригрозили журналисту расправой и сказали, что он «доигрался» и якобы является «закладчиком». Корреспондент не растерялся, на шум прибежали другие сотрудники кафе, после этого нападавшие поспешили скрыться из заведения общепита.
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