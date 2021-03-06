Екатеринбург, 6 марта, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения на корреспондента уральской редакции ИА REGNUMДмитрия Красноухова в Екатеринбурге. Об этом сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Камера видео наблюдения в кафе Злоумышленники подходят к журналисту

По его словам, проверку организовал следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР.

«По предварительным данным, инцидент произошёл поздно вечером 5 марта в кафе, в центре Екатеринбурга, когда несколько неизвестных мужчин попытались вывести журналиста на улицу. В ходе доследственной проверки выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщил Шульга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что в полиции зарегистрировали информацию об инциденте. Проверку проводят сотрудники уголовного розыска.

Инцидент произошёл вечером 5 марта. Неизвестные пытались похитить журналиста на территории кафе «Вилка-Ложка». Двое подошли к журналисту со спины, схватили его и попытались силой заставить покинуть помещение. Третий участник группы стоял поодаль.

Злоумышленники пригрозили журналисту расправой и сказали, что он «доигрался» и якобы является «закладчиком». Корреспондент не растерялся, на шум прибежали другие сотрудники кафе, после этого нападавшие поспешили скрыться из заведения общепита.