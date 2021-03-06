Киев, , 15:28 — REGNUM На Украине за сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 3277 человек, сообщили 6 марта на верифицированном министерством здравоохранения Украины telegram-канале «Коронавірус_інфо».

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С начала кампании по вакцинации (официально стартовала 24 февраля) в стране были привиты 15 758 человек.

Максимальное количество привитых за прошлые сутки зарегистрировали в оккупированной Украиной части ДНР (360 человек). Здесь же зарегистрировано максимальное число привитых с начала кампании по вакцинации — 1470 человек.

Напомним, за сутки в стране зарегистрировали более 9,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.