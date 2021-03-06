Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 15:26 — REGNUM Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время норвежской спортсменки на дистанции 7,5 км составило 18 минут 48,4 секунды при одном промахе по ходу дистанции.

Второе место у украинской спортсменки Юлии Джимы, отставшей от победительницы на +9,3 секунды и ни разу не промахнувшейся. Третьей стала представительница Италии Лиза Виттоцци, которая отстала от лидера на +15,0 секунды и также ни разу не промахнулась.

Лучшей из российских спортсменок оказалась Ульяна Кайшева, которая показала тринадцатый результат, отстав от победительницы на +41,4 секунды при одном промахе.