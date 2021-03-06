Мадрид, , 15:25 — REGNUM Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос может уйти из своей нынешней команду по окончании текущего сезона. Об этом 6 марта сообщает Marca.

Уточняется, что предложение о новом контракте «Реала» и 34-летнего футболиста, рассчитанное на один год с возможностью продления еще на год и уменьшением зарплаты игрока на 10% будет действовать до конца марта текущего года.

Также указывается, что руководство «Реала» в настоящее время собирается понять позицию защитника в данном вопросе для того, чтобы в случае его ухода начать искать замену.

Отметим, Серхио Рамос играет в составе «Реала» с 2005 года и в нынешнем сезоне провел за свой клуб 18 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.