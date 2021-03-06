Москва, , 14:47 — REGNUM В российские порты начали поступать первые партии белорусских нефтепродуктов. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Сообщается, что 5 марта Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии отправил в порт Усть-Луга в Ленинградской области несколько составов с бензином — более пяти тысяч тонн. В терминал «Портэнерго» составы прибудут 9 марта.

Уже сегодня Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тыс. тонн мазута, которые также были отправлены в морской порт Санкт-Петербурга.

Данные поставки осуществляются в рамках российско-белорусского соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через порты Российской Федерации. Соглашение будет действовать три года с возможностью автоматического продления.

Напомним, что Белоруссия столкнулась с враждебными действиями прибалтийских стран и Польши, которые попытались инспирировать государственный переворот в Белоруссии. В качестве ответных мер белорусские власти отказались от экспорта своих нефтепродуктов через прибалтийские порты и договорились об экспорте через порты российские.