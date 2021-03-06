Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Министерство обороны США заявило о готовности пересмотреть итоги конкурса на реализацию контракта по созданию сервиса облачных вычислении на сумму $10 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американское ведомство провело конкурс по выбору подрядчика для создания защищённой облачной инфраструктуры JEDI в 2019 году. Победитель конкурса был объявлен в октябре 2019 года — им стала компания Microsoft, которая должна получить за выполнение этого контракта около $10 млрд.

Один из главных конкурентов Microsoft в сфере облачных вычислений — компания Amazon — потребовала пересмотра итогов конкурса Пентагона в судебном порядке. В Amazon считают, что выбор в пользу Microsoft был сделан по политическим соображениям под давлением бывшего президента США Дональда Трампа.

В марте 2021 года в Пентагоне заявили, что судебное разбирательство по этому делу потребует слишком много времени. Поэтому в министерстве обороны США готовы полностью отказаться от этого контракта, если Апелляционный суд США по федеральному округу откажется отклонить обвинения Amazon.

Отмечается, что за последние два года в Пентагоне изменился подход к созданию облачной инфраструктуры. Теперь американское военное руководство готово распределить эту работу на несколько контрактов, которые будут заключены не с одной, а с целым рядом компаний.

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