Москва, , 14:48 — REGNUM В случае перехода фигуристки Алены Косторной в другую школу спортсменке будет необходимо выплатить «Ангелам Плющенко» финансовую компенсацию. Об этом 6 марта заявила продюсер Яна Рудковская в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Как указала продюсер, у матери 17-летней фигуристки есть договор с академией Евгения Плющенко.

«Алена несовершеннолетняя. Этот контракт серьезный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к фигуристке нет», — сказала она.

При этом продюсер отметила, что по договору с матерью спортсменки академия Плющенко «ни копейки» не взяла за ее рекламный контракт, передает суммы в полном объеме ежемесячно и может по доброй воле клуба оставить Косторной все спонсорские договора.

«Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать», — добавила Рудаковская.

При этом она подчеркнула, что между фигуристкой и академией сохранились хорошие отношения.

Отметим, 5 марта стало известно, что Косторная посетила отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» для того, чтобы обсудить возможность возвращения в группу Этери Тутберидзе.