Москва, , 14:13 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил запретить ввоз цветов в Россию.

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«Давно пора полностью остановить ввоз цветов из-за границы, чтобы не подвергать опасности жизнь наших граждан», — заявил Жириновский.

Пусть лучше цветов будет меньше, дарить не большие букеты, а по несколько штучек, но они будут безопасны, рассуждает парламентарий.

Он обратил внимание на то, что большая часть цветов привозится из-за границы: из Америки, Африки, Европы, и в них множество возбудителей разных болезней: вирусы, бактерии, личинки насекомых.