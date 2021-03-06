Манчестер, Великобритания, , 14:51 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен заполучить в свой состав норвежского нападающего дортмундской команды «Боруссия» Эрлинга Холанда. Об этом 6 марта сообщает Daily Star.

По данным источника, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер постоянно находится в контакте с 20-летним футболистом, с которым он работал в норвежском клубе «Мельде». При этом наставник «МЮ» пытается убедить игрока перейти в манчестерскую команду.

Отметим, в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в составе дортмундской «Боруссии» в 27 матчах и отметился в них 27 забитыми мячами и восемью голевыми пасами.