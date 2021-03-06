Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Кинорежиссёр Гор Вербински начал работу над фильмом по мотивам повести американского писателя Джорджа Мартина «Песчаные короли». Об этом режиссёр рассказал в интервью порталу Collider.

Вербински рассказал, что работать над сценарием нового фильма ему помогает британский автор Деннис Келли, известный по работе над сериалом «Утопия». Ожидается, что продюсером экранизации «Песчаных королей» станет Джон Балдекки, который работал с Вербинским над фильмом «Мексиканец». Режиссёр не стал раскрывать более подробную информацию о будущем фильме.

«Песчаные короли» были впервые опубликованы в научно-фантастическом журнале Omni в августе 1979 года. Эта повесть Джорджа Мартина был удостоен премий «Хьюго» и «Небьюла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Джордж Мартин обвинил кинокомпанию Blackstone Manor в нарушении условий контракта по экранизации его рассказа «Торговля кожей».

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